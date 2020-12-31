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Космонавты на МКС остались без новогодних подарков
Источник материала: Tut.by
Россияне на Международной космической станции (МКС) остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16». Об этом сообщает
Как рассказали в службе психологической поддержки экипажа, подарки должны были отправить на станцию 11 декабря, однако запуск перенесли на 15 февраля. Несмотря на это, место на грузовике под подарки, рисунки и сюрпризы от семей остается зарезервированным.
При этом космонавты смогут в новогоднюю ночь поздравить коллег, поскольку захватили сувениры с собой заранее.
Ранее космонавты
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Об этом рассказали в службе психологической поддержки экипажа.
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