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Космонавты на МКС остались без новогодних подарков

31.12.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россияне на Международной космической станции (МКС) остались без новогодних подарков от родных из-за задержки с отправлением грузового корабля «Прогресс МС-16». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.


Скриншот: kudsverchkov / Instagram

Как рассказали в службе психологической поддержки экипажа, подарки должны были отправить на станцию 11 декабря, однако запуск перенесли на 15 февраля. Несмотря на это, место на грузовике под подарки, рисунки и сюрпризы от семей остается зарезервированным.

При этом космонавты смогут в новогоднюю ночь поздравить коллег, поскольку захватили сувениры с собой заранее.

Ранее космонавты поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков пожелали россиянам и гражданам других стран беречь себя и быть внимательней к друг другу. Они подчеркнули, что сейчас самое главное — это быть вместе, потому что сообща можно все преодолеть.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

 
 
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Об этом рассказали в службе психологической поддержки экипажа.
 
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