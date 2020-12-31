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Сергей Кисляк вернулся в минское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо»
Футболист уже выступал за минский клуб до 2010 года, после чего играл за «Рубин», «Краснодар», «Газиантепспор», «Иртыш» и брестское «Динамо».
Кисляк также провел 71 матч за национальную сборную Беларуси, забив девять голов.
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 33-летним футболистом сборной Беларуси Сергеем Кисляком.
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