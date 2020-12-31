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Сергей Кисляк вернулся в минское «Динамо»

31.12.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 33-летним футболистом сборной Беларуси Сергеем Кисляком.


Фото: abff.by

Футболист уже выступал за минский клуб до 2010 года, после чего играл за «Рубин», «Краснодар», «Газиантепспор», «Иртыш» и брестское «Динамо».

Кисляк также провел 71 матч за национальную сборную Беларуси, забив девять голов.

 
 
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 33-летним футболистом сборной Беларуси Сергеем Кисляком.
 
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