Сергей Кисляк вернулся в минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с 33-летним футболистом сборной Беларуси Сергеем Кисляком.



Фото: abff.by

Футболист уже выступал за минский клуб до 2010 года, после чего играл за «Рубин», «Краснодар», «Газиантепспор», «Иртыш» и брестское «Динамо».

Кисляк также провел 71 матч за национальную сборную Беларуси, забив девять голов.