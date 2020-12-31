Прощай, 2020: как подвести итоги года и для чего стоит это делать

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожалуй, 2020-й стал для всего мира годом, когда в тартарары полетели все планы. Какие уж тут итоги, спросите вы. Спасибо, что живой!

Но надежда и вера в 2021-й не покидает, а строить планы и мечтать всегда особенно хочется накануне Нового года.

Поэтому входим в 1 января с новыми целями, которые лучше себе ставить, сперва сделав выводы об уходящем годе. И сейчас самое время поразмышлять, чего мы добились и какие из запланированных целей воплотили в жизнь.

Sputnik собрал для вас несколько техник, с помощью которых можно проанализировать такой необычный во всех смыслах уходящий (ура!) 2020 год.

Основные правила

Хорошее и еще лучшее. Главная задача подведения итогов года – вспомнить все хорошее и порадоваться своим достижениям. Оценить все произошедшее, сказать спасибо всему, что было, и вдохновиться для создания целей на следующий год. А если перечислить даже самые, казалось бы, незначительные события, можно понять, что ваша жизнь куда интереснее и радостнее, чем вы думаете.

Будьте честными с самим собой, даже если подводите итоги "во всеуслышание" в социальных сетях. Это вы делаете не для того, что возвыситься в своих и чужих глазах, а чтобы проанализировать полученный опыт. Не стоит игнорировать ошибки, а следует признать их и извлечь уроки, чтобы скорректировать цели на следующий год.

Без самобичевания. Что-то не получилось? Не удалось купить дом своей мечты или поменять машину? Не смогли сдержать данное себе обещание выучить наконец английский и пойти в зал? Не критикуйте себя, а задайте себе вопрос, почему так вышло и что вы можете сделать, чтобы это изменить.

Колесо баланса

Одна из часто используемых техник – подводить итоги года, разбив все произошедшее с вами на сферы жизни: здоровье, финансы, карьера, отношения, семья, яркие воспоминания, личностный рост, увлечения.

Расширяйте для себя эти сферы и впишите туда все интересное, что было в уходящем году. Может быть, вы прошли курсы и прокачали свои навыки? Или основательно взялись за здоровый образ жизни? Наверняка вы давали себе обещание в начале года сделать что-то классное и воплотили в жизнь одну из целей.

CC0 / Unsplash / Sammie Vasquez / Unsplash / Sammie Vasquez Даже если вы не достигли поставленной цели, не стоит заниматься самобичеванием – лучше проанализировать, почему это произошло и как можно исправить ситуацию

Параллельно можно заметить, какая из сфер "проседает", и уделить ей внимание в следующем году. Ведь часто мы можем много сил и времени уделять какой-то одной области своей жизни, совершенно забыв про другие.

Заметьте, это не повод себя ругать, а шаг к размышлениям: проанализируйте, почему в уходящем году вы так мало времени уделили, скажем, саморазвитию, отдыху или недостаточно общались со своей семьей. Подумайте, как это можно исправить. В конце по каждой сфере задайте важный вопрос: это действительно то, чего я хотел?

Обязательно сосредоточьтесь на мелочах. Мы так привыкли не обращать внимания на привычные нам вещи, а ведь в этом году точно произошло столько мелких, но радостных событий.

Все по 20

Все свои достижения можно разбить по группам и определить главное за год. Например, напишите 20 самых ярких событий этого года: что это было, когда, какие эмоции вы испытывали. Запишите 20 достижений этого года – от личных маленьких побед до крупных профессиональных свершений.

Не помешает записать и 20 несбывшихся целей. По каким причинам не удалось достичь желаемого? Была ли в этом ваша вина или так сложились обстоятельства? Можно ли это исправить или есть смысл подумать о новых целях? Не вините себя, это хороший инструмент самоанализа.

И да, 20 – это совсем немного. Ведь за 366 дней високосного года с вами просто не могло ничего не происходить. Порой мы можем быстро забыть свои маленькие победы, сосредоточившись на ошибках. Полистайте свои соцсети, если пропадает вдохновение, окунитесь в воспоминания с близкими.

Дневник благодарности

Поблагодарите уходящий год за самые яркие моменты. Скажите спасибо тому, что с вами произошло (и чего не случилось!), друзьям, родным, коллегам за проведенное вместе время.

Многие делают такую практику ежедневной традицией, перед сном вспоминая все хорошее, что случилось за день. Это может быть чашечка вкусного кофе в уютной кофейне или прочитанная книга, а может – неожиданная встреча. Все, что угодно: главное – подмечать эти маленькие детали.

© Photo : Pixabay Необязательно вписывать в итоги года только великие свершения - не забудьте уделить внимание мелким, но приятным событиям

Поток сознания

Если сразу сложно что-то вспомнить, просто начните записывать все, что приходит в голову. Каким был этот год для вас, чего вы от него ожидали, а каким он стал в итоге? Такой формат "личного дневника" поможет вам в свободной форме изложить главные воспоминания.

Честная оценка

И опять разбиваем свои итоги на главные сферы жизни. К каждой из них можно проставить несколько критериев. Например, пропишите парочку пунктов в сфере "Карьера": продуктивность, рост навыков, достижения, расширение профессиональных связей, статус и так далее. Оцените каждый из критериев по 10-балльной шкале. Чем из достигнутого вы довольны? А что надо подтянуть в следующем году в каждой из сфер вашей жизни?

Задай себе вопрос

Можно подвести свои итоги в формате ответ-вопрос. Список вопросов может быть любой, а ответ – какой вам захочется. Это могут быть короткие воспоминания по пунктам, а может быть красочное описание произошедшего. Вот примерные 20 вопросов для самоанализа и подведения итогов:

1. Самое яркое впечатление уходящего года?

2. Самое большое достижение?

3. Что за прошедший год в вас изменилось?

4. Какой главный урок вы вынесли из 2020?

5. Опишите год в трех словах.

6. Какую главную ошибку вы допустили в этом году?

7. Назовите 5 близких людей, с которыми у вас связаны самые лучшие воспоминания этого года.

8. Самый лучший подарок в этом году?

9. Похвалите себя за 3 самые крутые вещи, которые вы свершили в этом году.

10. Самая лучшая прочитанная в этом году книга?

11. Какая лучшая новость этого года?

12. Лучшая поездка этого года?

13. Что не хватило в этом году для полного счастья?

14. Момент, который бы вам хотелось проговорить?

15. Какое воспоминание этого года у вас вызывает улыбку?

16. Какую новую полезную привычку вам удалось внедрить в свою жизнь в этом году?

17. Опишите 5 словами эмоции, которые вы испытывали в этом году – радость, страх, усталость, интерес и так далее

18. Произошло ли что-то с вами впервые в этом году?

19. Какое событие больше всего повлияло на вас в этом году?

20. Какое самое ценное качество вы прокачали в себе в этом году?

Предложенный вариант хорошо подойдет и для встречи в кругу близких, если заранее заготовить записочки с вопросами и тянуть их по очереди, рассказывая друг другу о своих итогах и достижениях.