«Не в моей натуре требовать накрахмаленные простыни». Ольга Хижинкова впервые рассказала, что с ней было в СИЗО

Источник материала: KYKY

«Мисс Беларусь – 2008» и экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова провела 42 дня в разных изоляторах страны за участие в протестных акциях. Она вышла на свободу 20 декабря, а в канун Нового года рассказала TUT.by, что с ней было в заключении и с какими мыслями она выходила из СИЗО. Мы собрали главные цитаты.

«Ценности, которые я поддерживала утром 8 ноября, остаются для меня актуальными и сегодня <...> Чтобы хотя бы попробовать заставить человека отказаться от своих взглядов, перейти на другую сторону, ему нужно показать какой-то созидательный и показательный пример.

<...> Ведь я совершенно адекватный человек, который не собирается совершать никаких противоправных действий. Так почему же я должна бояться прогулки по своему городу? Неужели это всё, к чему мы пришли за годы суверенитета? <...> И что нам делать, если это единственно возможный путь волеизъявления в ситуации, когда свободы и права личности обесценены?

Других вариантов высказать свою точку зрения не было, а я не могу себя уважать, когда молчу. Я не в ладах с собой, если сижу, как мышь под веником».

«[Если бы вы знали наперед, через что придется пройти?] Я бы поступила так же. Я была к этому готова. Глупо публиковать фотографии с воскресных прогулок в открытом доступе и надеяться, что с тобой этого не случится».

«Первые две недели я находилась в компании женщин, которые сидели не по моей статье. В основном их забрали за распитие спиртных напитков и вызывающее поведение в общественных местах. Все они были очень добродушными и безобидными людьми. Просто в какой-то момент обстоятельства оказались сильнее их.

<...> Еще одна моя компаньонка, которая привела с собой в камеру домашних питомцев (вшей). Несколько лет назад у нее погиб муж — несчастный случай: был сварщиком, упал с высоты. Потом дочка каким-то образом, я уж не разбиралась в этих семейных трудностях, вытеснила ее из квартиры. И Алла Ильинична начала скитаться. Она курсирует между Комаровкой и вокзалом, спит возле теплотрасс — это вся ее жизнь <...> В целом мы неплохо ладили.

И я не совсем понимаю, какой реакции от меня ждали, когда подселяли их ко мне. Что я начну кричать: «Да вы знаете, кто я такая?» и требовать накрахмаленные простыни? Это совсем не в моей натуре».

«Информационный голод был сильнее физического. Кажется, я бы обменяла возможность получать передачу на письмо в неделю — хотя бы одно. Возможно, поэтому меня этих писем лишили (Ольга не получила ни одного письма и телеграммы)».

«Начала догадываться о том, что случилось что-то непоправимое, когда слушала процесс, проходивший в коридоре. Молодой человек сказал: «Я находился в городе, чтобы почтить память Романа <...> Тогда зародилось подозрение, что произошло страшное, что у нас новая жертва. И вечером того же дня ко мне подселили девочек, которые всё рассказали. Это была ужасная боль».

«Среди сотрудников таких мест есть адекватные люди, которые не выходят за рамки своих служебных полномочий. Я их встречала. Но есть и другие <...> А есть и особая категория. Те, кто делают это охотно, не без удовольствия. То есть, привносят во всякое дело личный вклад.

Я смотрела на них и понимала, что если им разрешат повторить события августа, они без сомнений сделают это. Потому что испытывают потребность в вымещении своей агрессии. Я не могу смотреть таким людям в глаза. Мне стыдно. Не за себя».

«Я действительно боюсь, что «девушка с упаковки колготок» может стать моим самым большим достижением в жизни. И что узнавать меня будут по ногам (смеется).

<...> Я благодарна всем, кто стремился меня защитить, но хочу вступиться за Conte, которых зацепило рикошетом. Мы и вправду давно не связаны рабочими отношениями, у них нет передо мной никаких обязательств. То, что произошло, — скорее, просчет маркетологов или smm-специалистов».

«Беларусы за это время стали достаточно сильными для того, чтобы не соглашаться на жизнь в зазеркалье, где добро называют злом, а зло — добром.

Другой вопрос: мы все так устали, что готовы верить во что угодно — картам таро, астрологам, а также «предсказателям по Фейсбуку». Важно отказаться от иллюзий, запастись терпением и верой. И принять, что это долгий путь. Но мы пройдем его, и окажется, что в его конце — свет. И в этом свете мы впервые увидим себя как нацию».

Фото обложки: Алла Шилец для LADY.TUT.BY