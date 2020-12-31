Лукашенко: у меня есть все возможности, чтобы продлить свою власть

Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет, заявил Александр Лукашенко 31 декабря, общаясь с представителями коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.



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«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже (говорят. — прим. пресс-службы.), на Всебелорусском народном собрании я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет — президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие».

Он обратил внимание, что это пока нерешенный вопрос, чтобы сделать ВНС конституционным органом: «Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку».

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом», — добавил Лукашенко.

Указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко подписал 28 декабря после совещания по подготовке ВНС.

Согласно указу, собрание пройдет 11-12 февраля «в целях реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны». На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития.

Участники собрания от Минска и областей избираются с учетом норм представительства районными и городскими советами депутатов и общественными объединениями с наибольшей численностью членов. При этом от каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска — не более 370.

Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700 человек.