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Что происходит на рынке наличной валюты в последний день года
Источник материала: Навiны
Сегодня Белорусская валютно-фондовая биржа
Так, по данным
А вот сколько дают и просят за две другие основные иностранные валюты:
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Сегодня Белорусская валютно-фондовая биржа торги не проводила, поэтому банки, работающие на территории Беларуси, устанавливали курсы в обменных пунктах исходя
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