Что происходит на рынке наличной валюты в последний день года

Сегодня Белорусская валютно-фондовая биржа торги не проводила , поэтому банки, работающие на территории Беларуси, устанавливали курсы в обменных пунктах исходя из вчерашних котировок.





Так, по данным select.by на 14:20, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,615, а купить по 2,629 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,6525).

А вот сколько дают и просят за две другие основные иностранные валюты: