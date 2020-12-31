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Что происходит на рынке наличной валюты в последний день года

31.12.2020 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня Белорусская валютно-фондовая биржа торги не проводила, поэтому банки, работающие на территории Беларуси, устанавливали курсы в обменных пунктах исходя из вчерашних котировок.

Что происходит на рынке наличной валюты в последний день года

Так, по данным select.by на 14:20, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,615, а купить по 2,629 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,6525).

А вот сколько дают и просят за две другие основные иностранные валюты:

  • евро 3,205 / 3,22 (3,253).
  • 100 российских рублей 3,445 / 3,49 (3,545).
 
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Сегодня Белорусская валютно-фондовая биржа торги не проводила, поэтому банки, работающие на территории Беларуси, устанавливали курсы в обменных пунктах исходя
 
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