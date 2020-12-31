С января для белорусов увеличат базовую величину

Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 783.





На данный момент указанная величина составляет 27 рублей. Таким образом, с началом нового года она вырастет на 2 рубля.

От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.