ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С января для белорусов увеличат базовую величину

31.12.2020 14:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 783.

С января для белорусов увеличат базовую величину

На данный момент указанная величина составляет 27 рублей. Таким образом, с началом нового года она вырастет на 2 рубля.

От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 783.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не в моей натуре требовать накрахмаленные простыни». Ольга Хижинкова впервые рассказала, что с ней было в СИЗО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика