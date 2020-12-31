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С января для белорусов увеличат базовую величину
Источник материала: Навiны
Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 783.
На данный момент указанная величина составляет 27 рублей. Таким образом, с началом нового года она вырастет на 2 рубля.
От базовой величины зависят размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.
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Базовая величина в Беларуси с 1 января 2021 года увеличивается до 29 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина № 783.
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