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Биткойн по-прежнему торгуется выше отметки в $29 тыс.
Источник материала: АФН
Биткойн обновил очередной исторический максимум, преодолев в ходе торговой сессии отметку в $29 тыс.
Как сообщает портал Coindesk, теперь исторический максимум составляет $29280,05.
Примечательно, что, осилив планку в 29 тыс., биткоин не откатился вниз и продолжает (по состоянию на 14:52) торговаться на уровне $29034,35.
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Биткойн обновил очередной исторический максимум, преодолев в ходе торговой сессии отметку в $29 тыс.
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