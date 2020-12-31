Биткойн по-прежнему торгуется выше отметки в $29 тыс.

Источник материала: АФН

Биткойн обновил очередной исторический максимум, преодолев в ходе торговой сессии отметку в $29 тыс.

Как сообщает портал Coindesk, теперь исторический максимум составляет $29280,05.

Примечательно, что, осилив планку в 29 тыс., биткоин не откатился вниз и продолжает (по состоянию на 14:52) торговаться на уровне $29034,35.