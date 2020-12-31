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«Хоть один человек, ответственный за страну, должен быть трезвым»: Лукашенко о том, как встретит 2021-й

31.12.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг 31 декабря Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Во время встречи с сотрудниками центра Лукашенко рассказал, как отметит наступающий 2021 год, сообщает БелТА.


Интересно, что почти в каждом новогоднем поздравлении Лукашенко мрачнее тучи. Может, потому что не пьет 

«Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым, – сказал Александр Лукашенко. – Мне просто: я человек непьющий».

Лукашенко также уверяет, что это не пиар – в главные праздничные дни он всегда на посту. «Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу», – добавил он.

Лукашенко отметил, что новогоднее обращение записывалось в необычном формате, поэтому ему самому интересно посмотреть, что получилось.

Кстати, год назад, рассказывая о том, как проведет новогодние праздники, он говорил примерно то же самое: «Буду в Беларуси, буду дома. Пить не буду – не потому что я непьющий, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня железное правило: в течение этого длительного моего срока не пить, не есть, быть на посту. Потому что в это время, когда вы беспечны, очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов, которые должен держать как минимум в поле зрения президент, а то и подключаться к их решению».
 
 
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В четверг 31 декабря Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Во время встречи с...
 
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