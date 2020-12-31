«Хоть один человек, ответственный за страну, должен быть трезвым»: Лукашенко о том, как встретит 2021-й





Интересно, что почти в каждом новогоднем поздравлении Лукашенко мрачнее тучи. Может, потому что не пьет





«Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым, – сказал Александр Лукашенко. – Мне просто: я человек непьющий».





Лукашенко также уверяет, что это не пиар – в главные праздничные дни он всегда на посту. «Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу», – добавил он.





Лукашенко отметил, что новогоднее обращение записывалось в необычном формате, поэтому ему самому интересно посмотреть, что получилось.





Кстати, год назад, рассказывая о том, как проведет новогодние праздники, он говорил примерно то же самое: «Буду в Беларуси, буду дома. Пить не буду – не потому что я непьющий, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня железное правило: в течение этого длительного моего срока не пить, не есть, быть на посту. Потому что в это время, когда вы беспечны, очень много возникает непредвиденных обстоятельств и вопросов, которые должен держать как минимум в поле зрения президент, а то и подключаться к их решению».



