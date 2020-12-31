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Россельхознадзор обвиняет Беларусь в "ложном транзите"

31.12.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор в 2020 году отмечает сокращение доли фальсификата на продовольственном рынке по сравнению с 2019-м. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.





Россельхознадзор считает, что сработали предложения на имя вице-премьера Виктории Абрамченко в части снижения ввоза в Россию санкционной продукции. В частности, усилены совместные рейды с ФСБ и ФТС на российско-белорусской границе, через которую, как правило, под видом «ложного транзита» и по поддельным документам провозят в Россию санкционную продукцию. Также усилен контроль вблизи крупных логистических терминалов и торговых баз.

Данкверт считает эффективной мерой изъятие автотранспортных средств при перевозке нелегальной продукции.

В результате за девять месяцев 2020 года Россельхознадзор выявил примерно 18 тыс. тонн молочной продукции и более 12,2 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, которые шли по пути «ложного транзита»: из Беларуси через Россию якобы в Казахстан, Киргизию или Армению.
 
 
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Россельхознадзор в 2020 году отмечает сокращение доли фальсификата на продовольственном рынке по сравнению с 2019-м. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
 
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