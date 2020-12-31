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Иллюстративное фото

«Минск-Новости»

Фото предоставлено СК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В лесу под Минском было обнаружено тело 21-летнего парня По факту смерти Минским районным отделом СК проводится проверка.

Днем 6 декабря 2020 г. в лесном массиве вблизи ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» возле Прилесья и жилого района Сосны было обнаружено тело 21-летнего парня.Известно, что молодой человек был одет в синие джинсы с желтым ремнем, белые кроссовки и носки, байку серого цвета с логотипом Nike.По факту смерти Минским районным отделом СК проводится проверка. Для установления обстоятельств произошедшего разыскиваются очевидцы. Тех, кто располагает сведениями о случившемся, просят сообщить об этом по телефонам: