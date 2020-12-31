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Третьекурсника БГУИР будут судить за призывы студентов к забастовке
Источник материала: UDF
БГУИР / bsuir.by
Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждения, а также в активном участии в таких действиях (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).
Речь идет о событиях 26 октября, когда было объявлено начало национальной забастовки. По материалам дела, с утра 8:30 до 10:30 студент заходил в аудитории университета и агитировал других на забастовку и митинг.
В своих показаниях В. заявил, что накануне ему в мессенджере Telegram написал неизвестный пользователь, назвавшийся членом стачкома университета, и предложил выступить перед студентами с подготовленным текстом. Студент, мол, согласился. В заранее определенных местах и в назначенное время его уже ждали 20-30 других студентов, которые пошли с ним по аудиториям.
После этого парень по указанию неустановленного лица сбросил настройки мобильника до заводских, уничтожив переписку.
На следствии студент признался в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, но не признал, что организовывал их.
Свою вину в преступлении В. признал частично — пояснил, что действительно участвовал, однако не организовывал.
После изучения дела в прокуратуре Советского района г. Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
До суда, как решила прокуратура, студент по-прежнему останется под стражей.
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Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
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