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БГУИР / bsuir.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Третьекурсника БГУИР будут судить за призывы студентов к забастовке Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждения, а также в активном участии в таких действиях (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).Речь идет о событиях 26 октября, когда было объявлено начало национальной забастовки. По материалам дела, с утра 8:30 до 10:30 студент заходил в аудитории университета и агитировал других на забастовку и митинг.В своих показаниях В. заявил, что накануне ему в мессенджере Telegram написал неизвестный пользователь, назвавшийся членом стачкома университета, и предложил выступить перед студентами с подготовленным текстом. Студент, мол, согласился. В заранее определенных местах и в назначенное время его уже ждали 20-30 других студентов, которые пошли с ним по аудиториям.После этого парень по указанию неустановленного лица сбросил настройки мобильника до заводских, уничтожив переписку.На следствии студент признался в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, но не признал, что организовывал их.Свою вину в преступлении В. признал частично — пояснил, что действительно участвовал, однако не организовывал.После изучения дела в прокуратуре Советского района г. Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.До суда, как решила прокуратура, студент по-прежнему останется под стражей.