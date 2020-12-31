1 января базовая величина составит 29 рублей

Источник материала: Ежедневник

С 1 января 2020 года в Беларуси увеличивается базовая величина. Она составит 29 рублей.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров №783 от 30 декабря 2020 года.

Как сообщила пресс-служба правительства, в настоящее время базовая величина составляет 27 рублей, а с 1 января она будет увеличена 2 рубля.

Напомним, что на основе базовой величины в Беларуси размер некоторых налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице.