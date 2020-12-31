Праздник к нам приходит: новые машины для Санты и новогодние сюрпризы от автопроизводителей

Источник материала: Tut.by

2020 год для многих выдался непростым, тем не менее, очень важно завершить его на позитиве. Вот и автопроизводители, на долю которых в 2020 году выпало немало трудностей и неурядиц, не забывают о новогоднем настроении! Хотя и создают его по-разному.

Так, Hyundai аккурат к Новому году официально анонсировал свой очередной «горячий» проект — это топовая версия обновленного этой осенью кроссовера Kona.









Пока корейцы засветили некоторые детали экстерьера Kona N, под капот которой прочат турбо-«четверку» объемом 2 л — в зависимости от версии, она должна развивать от 250 до 275 л.с. «Новый N скоро в городе. А вы хорошо себя вели или плохо?», — таким комментарием подразделение Hyundai N сопроводило свой короткий, но праздничный ролик в Instagram , посвященный будущей новинке.



Lamborghini Sian

Перед новогодними праздниками компания Lamborghini организовала доставку первого экземпляра гибридного гиперкара Sian в США.

Видеоролик с «распаковкой» Sian из деревянной «коробки» в подарочной бумаге появился на YouTube-канале одного из американских дилеров Lamborghini — клиент получил к Рождеству машину, окрашенную в оранжевый цвет Arancio Atlas и с карбоновыми кузовными деталями и элементами обвеса, покрытыми прозрачным лаком и с выставленным напоказ плетением углеродных нитей.



Bugatti La Voiture Noire



Bugatti La Voiture Noire

Несмотря на пандемию и локдауны, людям в Новый год и Рождество нужна сказка. Во французском Мольсхайме, где пришлось отменить традиционную рождественскую ярмарку, в центре города появился стеклянный контейнер с выставленным напоказ гиперкаром La Voiture Noire. Пожалуй, это самая дорогая рождественская декорация в мире, которую соорудила Bugatti для поднятия настроения жителям города, в котором, собственно и находится фабрика по выпуску этих машин. Напомним, что La Voiture Noire был впервые представлен в 2019 году на Женевском автосалоне — гиперкар был продан неизвестному покупателю за 11 миллионов евро.









В тюнинг-ателье Mopar, которое является подразделением концерна Fiat Chrysler, вспомнили про так называемый уродливый рождественский свитер — сейчас это в большей степени стебный предмет гардероба, а когда-то в США и Великобритании это объемное шерстяное изделие являлось неотъемлемым атрибутом семейного праздника. Снежинки и тут никуда не делись, но вместо оленя или Санты на свитере от Mopar, который в США оценили без малого в 45 долларов, красуется изображение V-образной «восьмерки» Hemi.









В Mercedes пошли еще дальше. На манер старомодного рождественского свитера в компании разукрасили купе Mercedes-AMG GT R и внедорожник G-класса. Комментарии, как говорится, излишни.









А в России Mercedes предлагает погрузиться в новогоднюю атмосферу жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга. Компания организовала «Ателье добрых дел» — это празднично украшенные стенды с «укутанными» в те самые нелепые «свитера» внедорожниками G-класса, где можно сделать фотографию и отправить открытку друзьям и близким, а также заказать оригинальный новогодний свитшот, изготовленный в сотрудничестве с российским брендом одежды Ruban.

Оленья упряжка, тянущая за собой повозку Санта-Клауса? Похоже, что в это уже не верят даже дети — разумеется, что в наши дни пузатый бородач развозит подарки на автомобиле или каких-либо очень быстрых и авангардных санях, обходящихся без северных оленей.



Lexus HX Sleigh Concept

К концу года парк транспортных средств Санты обновляется. Новые летающие «сани» для зимнего волшебника подготовили в Lexus, причем реактивные — в самый раз для «горячих» сроков доставки подарков.



Lexus HX Sleigh Concept



Lexus HX Sleigh Concept

Называются они HX Sleigh Concept и отличаются элементами внешности в духе новых моделей Lexus, системой All-Reindeer Drive, аудиосистемой Mark Levinson Surround Sound, багажником с «неограниченной грузоподъемностью» и парой небольших реактивных двигателей, работающих «на праздничном настроении».



Bentley Flying Spur Reindeer Eight

Санта-Клаус — тот еще любитель комфорта и роскоши. Соответствующие «сани» ему подобрали в Bentley — изготовлен Flying Spur Reindeer Eight по индивидуальному заказу для доставки подарков всем послушным мальчикам и девочкам. Список послушных и непослушных детишек загружен в мультимедиа-систему «сантомобиля», на котором до конца года дедушка собирается преодолеть «66 миллионов километров».



Bentley Flying Spur Reindeer Eight



Bentley Flying Spur Reindeer Eight

Фигурка оленя на капоте изготовлена с помощью 3D-печати и покрыта золотом, равно как и 22-дюймовые колесные диски. Салон Flying Spur Reindeer Eight украшен прострочкой золотыми нитями, а 550-сильный мотор V8 такой же, как и у обычного Flying Spur .









А как же наш новогодний старичок — Дед Мороз? Про него тоже не забыли, правда, довольствоваться ему придется не Bentley или Lexus, а таким вот средством передвижения от УАЗ. Пожалуй, это самый харизматичный «уазик» — с праздничной расцветкой и ярким декором, поздравительными надписями и новогодним оформлением салона. Такая вот «мобильная усадьба Деда Мороза» уже выехала на улицы Омска в России (машина будет передвигаться по основным магистралям пяти округов города до 10 января). Из ее динамиков звучит музыка, создающая праздничное настроение — это несколько десятков мелодий, хорошо знакомые как детям, так и взрослым.