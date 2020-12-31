Бюро TechArt «разозлило» Porsche Cayenne

Источник материала: Tut.by

Тюнинг-ателье TechArt из немецкого Леонберга, занимающееся доводкой всех моделей Porsche, представило новую программу доработок для Cayenne. Компания готова преобразить любую из модификаций кроссовера, но основное внимание уделяется наиболее мощным версиям модели.





Среди них и новый вариант GTS , который у нынешнего семейства Cayenne (включая вариацию Coupe) появился летом уходящего года. После установки новой программы управления битурбо-V8 под капотом Cayenne GTS развивает 640 л.с. и 870 Нм крутящего момента — то есть на 180 л.с. и 250 Нм больше по сравнению с серийным автомобилем.





После улучшений до 100 км/ч Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe до 100 км/ч ускоряются за 3,6 секунды (против 4,5 секунды у заводских версий), а максимальная скорость вырастает на 30 км/ч (до 300 км/ч).









Еще больше впечатляют показатели доработанной в TechArt модификации Turbo S E-Hybrid , гибридная установка которого развивает 750 л.с. против 680 л.с. в заводском исполнении. Крутящий момент — 1030 Нм, а набор первой «сотни» осуществляется за 3,5 секунды.





Также немецкие специалисты готовы предложить для Cayenne аэродинамический обвес, карбоновый капот с дополнительными вентиляционными отверстиями, заниженную на 35 мм подвеску и фирменные колесные диски диаметром до 23 дюймов, а интерьер кроссовера можно отделать (это и руль с усеченным ободом, обшивка натуральной кожей и шерстью, детали из алюминия и карбона и так далее) согласно пожеланием клиента и его платежеспособности.