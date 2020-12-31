БАТЭ объявил имя нового главного тренера

Источник материала: Tut.by

Виталий Жуковский стал новым главным тренером БАТЭ, сообщается на сайте клуба .



Фото: БАТЭ

Напомним, что ранее специалист 11 лет тренировал «Ислочь». А в 2001−02 годах он выступал в составе борисовского дубля и был его капитаном. Однако из-за травмы колена, которая оказалась очень серьезной, Жуковский не смог продолжить игровую карьеру.

Несмотря на довольно молодой возраст, среди действующих специалистов Жуковский считается одним из самых опытных в высшей лиге: в ней за плечами тренера почти 150 матчей.

Есть в его карьере и такой любопытный факт. Жуковский — единственный белорусский специалист, ставший призером Кубка регионов УЕФА. В 2013 году ведомая им «Ислочь» заняла третье место в этом престижном любительском турнире под патронажем УЕФА.

Сейчас Виталий Леонидович формирует штаб ассистентов. Из тренерской обоймы БАТЭ выпал лишь Артем Радьков. Которого, по сообщениям СМИ, рассматривали на должность главного тренера.

БАТЭ два года подряд не может стать чемпионом Беларуси и не доходит до групповой стадии еврокубков.