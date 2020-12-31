ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Правда тела". Новогоднее переедание

31.12.2020 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Правда тела". Новогоднее переедание

Чем заменить горы высококалорийной еды? Стоит ли отказаться от оливье? Почему важно не смешивать водку и вино, и зачем пить за 2 часа до застолья? Что есть днем 31-го декабря, и когда садиться за стол? "Здоровый" алгоритм празднования Нового года (с поправкой на реальность) помогает составлять врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. 

© Pixabay
Без вреда для фигуры: сколько бутербродов с икрой можно съесть на Новый год

03:04 Для кого праздничный "зажор" особенно опасен

05:47 Чем заместить горы высококалорийной еды

06:06 "У людей осталось в голове, что организм в праздники им все простит"

07:18 "Важно провести весь этот день не голодным"

07:58 "Часа за 2 - выпить напиток, который будете пить в новогоднюю ночь"

08:46 "Не нужно смешивать напитки на основе винограда и на основе зерна"

10:00 Формируем алгоритм отмечания Нового года

11:42 Стоит ли отказываться от оливье

14:45 Насколько полезны препараты "для того, чтобы съесть больше"

16:50 Бывает ли "пищевое похмелье"

19:00 Что есть наутро после новогодней или рождественской ночи

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Не трогай, это на Новый год". Времена дефицита давно прошли, но мы продолжаем готовить для праздничного стола "все лучшее сразу" и в итоге переедаем. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюро TechArt «разозлило» Porsche Cayenne
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика