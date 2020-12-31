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БАТЭ объявил имя нового главного тренера

31.12.2020 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Серебряный призер чемпионата Беларуси о футболу БАТЭ представило нового главного тренера.

БАТЭ объявил имя нового главного тренера
Фото ФК БАТЭ

С сезона 2021 года вперед «желто-синих» поведет Виталий Жуковский.

36-летний специалист до этого работал наставником «Ислочи» (лучшее достижение с «волками» — пятое место в сезоне-2019).

Жуковский стал девятым главкомом БАТЭ за время его выступления в высшей лиге. Предшественниками тренера были: Юрий Пунтус, Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко, Александр Ермакович, Олег Дулуб, Алексей Бага, Кирилл Альшевский, Александр Лисовский.

 
 
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Серебряный призер чемпионата Беларуси о футболу БАТЭ представило нового главного тренера.
 
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