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«Я вижу становление нации, я вижу сплочение и готовность помогать, и это для меня лучший подарок!»
Источник материала: Хартия'97
«Я вижу становление нации, я вижу сплочение и готовность помогать, и это для меня лучший подарок!»
Знаменитая спортсменка Александра Герасименя празднует день рождения.
Сегодня глава фонда спортивной солидарности Александра Герасименя празднует свой день рождения. Знаменитая белорусская пловчиха подвела итоги года, пишет
«Ну что ж... Непростой был год... Много он с собой принес как радостей, так и горестей.
По традиции в этот день я обычно поздравляю своих друзей и близких с праздниками, но, к сожалению, сегодня я не дома... Но может быть, это даже и к лучшему, так как близких людей в этом году у меня стало гораздо больше — и я просто бы не успела поздравить каждого!
Я верю, то, что произошло в этом году, неспроста. Я вижу становление нации, я вижу сплочение и готовность помогать, я вижу отзывчивость и взаимовыручку в нашем народе, и это для меня лучший подарок!
С днем рождения меня! Пусть сегодняшнее мое желание обязательно сбудется!»
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