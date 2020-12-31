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В Беларуси с 1 января повышается базовая величина
Источник материала: АФН
Базовая величина с 1 января 2021 года составит 29 рублей, следует из постановления Совмина №783 от 30 декабря 2020 года.
Базовая величина повышается на 2 рубля с нынешних 27 рублей. Повышение БВ приведет к росту сборов, штрафов, пособий, стипендий и других выплат.
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Базовая величина с 1 января 2021 года составит 29 рублей, следует из постановления Совмина №783 от 30 декабря 2020 года.
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