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В Беларуси с 1 января повышается базовая величина

31.12.2020 15:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Базовая величина с 1 января 2021 года составит 29 рублей, следует из постановления Совмина №783 от 30 декабря 2020 года.

Базовая величина повышается на 2 рубля с нынешних 27 рублей. Повышение БВ приведет к росту сборов, штрафов, пособий, стипендий и других выплат.

 
 
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Базовая величина с 1 января 2021 года составит 29 рублей, следует из постановления Совмина №783 от 30 декабря 2020 года.
 
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