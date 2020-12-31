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БАТЭ официально объявил о подписании контракта с новым главным тренером Виталием Жуковским

31.12.2020 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новым главным тренером БАТЭ официально стал бывший наставник "Ислочи" Виталий Жуковский.





Как сообщает сайт борисовского клуба, футбольная судьба привела Виталия Жуковского в ФК БАТЭ не впервые: в 2001-02 годах он выступал в составе борисовского дубля и был его капитаном.

Однако из-за травмы колена, которая оказалась очень серьезной, Жуковский не смог продолжить игровую карьеру.

А путь главного тренера начал в 2010-м, когда возглавил "Ислочь", заявившуюся в чемпионат Минской области. С той поры с "волками" он прошел все этажи белорусских лиг и сделал команду крепким орешком в высшем дивизионе. 

Несмотря на довольно молодой возраст, среди действующих специалистов Жуковский считается одним из самых опытных в высшей лиге: в ней за плечами тренера почти 150 матчей. 

По биографии и по судьбе Жуковский очень напоминает Виктора Гончаренко, сделавшего эту команду звездной.

Сейчас Виталий Жуковский занимается формированием штаба ассистентов.
 
 
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Новым главным тренером БАТЭ официально стал бывший наставник "Ислочи" Виталий Жуковский.
 
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