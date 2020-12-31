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Елку установили уже даже на дне - вам тоже пора поспешить!
31.12.2020 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Щелковские дайверы установили елку под водой Амерьевского карьера в Московской области.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Символ Нового года опустили на глубину шести метров. Дерево весит восемь килограммов, и дайверы спустили его на дно по лестнице.
Елку украсили игрушками и повесили на нее специальную "подводную" гирлянду. Установка елки под водой - своеобразная традиция любителей подводного плавания.
Только не вздумайте повторять этот опыт дома - для такого необычного празднования и гирлянды нужны особые.
Как выглядит елка, которую установили дайверы, смотрите на видео Sputnik.
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Даже толща воды не стала препятствием для новогоднего настроения. Дайверы установили елку под водой и даже придумали, чем ее украсить!
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