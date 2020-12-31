Елку установили уже даже на дне - вам тоже пора поспешить!

Источник материала: Sputnik Беларусь

Щелковские дайверы установили елку под водой Амерьевского карьера в Московской области.

Символ Нового года опустили на глубину шести метров. Дерево весит восемь килограммов, и дайверы спустили его на дно по лестнице.

Елку украсили игрушками и повесили на нее специальную "подводную" гирлянду. Установка елки под водой - своеобразная традиция любителей подводного плавания.

Только не вздумайте повторять этот опыт дома - для такого необычного празднования и гирлянды нужны особые.

Как выглядит елка, которую установили дайверы, смотрите на видео Sputnik.

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