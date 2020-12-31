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Пьера Кардена похоронят рядом могилами мировых знаменитостей
Источник материала: Навiны
Французские СМИ узнали, где будет похоронен один из величайших кутюрье XX века Пьер Карден.
Как отмечает
Издание заметило, что на церемонии будут присутствовать лишь самые близкие.
Пьер Карден ушел из жизни 29 декабря на 99-м году.
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Французские СМИ узнали, где будет похоронен один из величайших кутюрье XX века Пьер Карден.
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