Пьера Кардена похоронят рядом могилами мировых знаменитостей

Французские СМИ узнали, где будет похоронен один из величайших кутюрье XX века Пьер Карден.





Как отмечает Le Figaro , гроб с телом модельера будет погребен на парижском кладбище Монмартр.

Издание заметило, что на церемонии будут присутствовать лишь самые близкие.

Пьер Карден ушел из жизни 29 декабря на 99-м году.