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Пьера Кардена похоронят рядом могилами мировых знаменитостей

31.12.2020 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Французские СМИ узнали, где будет похоронен один из величайших кутюрье XX века Пьер Карден.

Пьера Кардена похоронят рядом могилами мировых знаменитостей

Как отмечает Le Figaro, гроб с телом модельера будет погребен на парижском кладбище Монмартр.

Издание заметило, что на церемонии будут присутствовать лишь самые близкие.

Пьер Карден ушел из жизни 29 декабря на 99-м году.

Для справки:

Кладбище Монмартр находится на севере Парижа. Открыто 1 января 1825. Является историческим памятником.

Сегодня кладбище Монмартр насчитывает 20 000 могил.

Здесь обрели покой композиторы Жак Оффенбах и Адольф Адан, Адольф Сакс (изобретатель саксофона), ученые Жан Фуко и Андре-Мари Ампер, танцовщики Огюст Вестри и Вацлав Нижинский, художники Франциск Пульбо, Гюстав Моро, Эдгар Дега, писатели Стендаль, Теофиль Готье, Генрих Гейне, Александр Дюма-сын, легенда французской и мировой эстрады Далида и многие другие известные персоны.

 

 
 
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Французские СМИ узнали, где будет похоронен один из величайших кутюрье XX века Пьер Карден.
 
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