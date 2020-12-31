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Какой будет новогодняя ночь
Источник материала: Навiны
1 января погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей страны.
В большинстве районов выпадут осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные осадки. В отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Погода в новогоднюю ночь в регионах:
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1 января погоду на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины через восточные районы нашей...
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