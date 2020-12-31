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Первые на планете: острова Кирибати и Самоа уже встретили Новый год

31.12.2020 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире, которые встретили 2021 год.




Страны являются одними из первых, где можно встретить новый день: их часовой пояс самый "дальний" на планете от Гринвича.

Следующими Новый год отмечали в Новой Зеландии и на полярных станциях в Антарктиде. И понеслось... 
 
 
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Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире, которые встретили 2021 год.
 
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