C 1 января увеличивается базовая величина. А значит вырастут штрафы





Сейчас размер базовой величины составляет 27 рублей. Таким образом, она увеличится на 2 рубля.





К базовой величине привязаны размеры налогов и сборов, штрафов, пособий, стипендий, других выплат, в том числе пособий по безработице. Также она используется для категоризации размеров ущерба в уголовном праве.



