











22 декабря Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.





Сейчас под домашним арестом Сергей Гордиевич не может пользоваться телефоном и интернетом: таким образом он фактически лишен возможности заниматься журналистской деятельностью и обеспечивать семью.





«Вину в предъявленном обвинении Сергей Гордиевич не признал. Он готов бороться и доказывать свою невиновность», - рассказала адвокат Ольга Аксютик



