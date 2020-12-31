Дома красиво. Как в этом году белорусы украшали свои квартиры и подъезды

Источник материала: Onliner

21 декабря мы попросили читателей делиться новогодним настроением и показать, как они украсили свои квартиры, дома, подъезды, дворы. Это ведь настоящее удовольствие — каждый год удивляться и оценивать, черпать идеи для вдохновения, что-то повторять у себя и строить планы на следующий праздник. Судя по фото, которые прислали нам белорусы, прощаться с 2020-м многие решили в бело-красных цветах (что не удивительно). Смотрим и радуемся креативу.

«Наш подъезд в бело-красно-белом доме на Гурского. Товарищество собственников путем голосования определило цвета и стилистику оформления. Большинство было за красно-белые цвета», — написала минчанка и в качестве доказательств прислала фото. Что сказать, получилось очень празднично и нарядно.









Вообще, украшать подъезды люди стали больше. Это раньше считалось, что зона ответственности каждого — только его квартира. Теперь же горожане хотят, чтобы красиво и празднично было всюду. «Мама решила наполнить новогодним настроением подъезд. Думаю, у нее получилось. Ну и, конечно же, не смогла удержаться и использовала „неправильные“ цвета. Вдохновлялась соседями с других районов», — показывает результаты Рэм.













«Этот год был странным. Праздника не очень-то и хотелось. Я подумала: опять та же елка, те же украшения... Ну уж нет. Менять, так все! Поэтому вместе с мужем сделали такую необычную елку. И сразу стало по-новогоднему волшебно!» — поделилась своей находкой Юлия.





«Фрунзенский район готов! Наряжена елка, эксклюзивные шары висят, кот еще ни разу не повалил дерево, понимает всю ответственность! Ну и сам Коток Моток (он же Матвей, Мотилиум) готов к празднованиям!» — бодро настроена минчанка Купалинка.









Еще осенью во многих окнах висели бело-красно-белые флаги, затем они стали вне закона. Но если флаги нельзя, то белый и красный цвета можно. Вот и запестрели в городах и весях стекла снежинками, домиками и различными фигурками. Ощущение, что вытинанка переживает второе рождение.





















А житель Пуховичского района придумал свой лайфхак: «Пара трафаретов + зубная паста. Погоня — символ свободных и независимых беларусов! В этом доме всегда открыты двери для единомышленников».





Гирлянды в этом году играют особую роль.

















«Живем в Варшаве и очень переживаем за Беларусь. Поэтому и елка в таких цветах», — написала Алеся.





Вообще, бело-красных елок в этом году не счесть.



































«Сердечки на елочке — в честь всех невероятных белорусов», — объясняет sash.





Инсталляцией, навеянной событиями в Окрестина и Жодино, поделился еще один читатель.





В Речице тоже с нетерпением ждут Новый год.

Еще немного ваших фото.





















А так выглядит елочка настоящих химиков.



