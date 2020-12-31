|
Ученые: В Солнечной системе прячется загадочный астероид размером с карликовую планету
Источник материала: Хартия'97
Ученые: В Солнечной системе прячется загадочный астероид размером с карликовую планету
Доказательством тому является метеор, взорвавшийся над Суданом в 2008 году.
Загадочный астероид размером с карликовую планету скрывается в нашей Солнечной системе. Об этом пишет
Где-то в космосе есть гигантский астероид размером с карликовую планету. Доказательством тому является метеор, взорвавшийся над Суданом в 2008 году.
6 октября 2008 года ученым впервые удалось предсказать падение на Землю космического тела. Они обнаружили объект примерно за сутки до того, как он вошел в земную атмосферу в районе Судана и взорвался. Метеорит Альмахата Ситта (Almahata Sitta — от арабского «станция 6», названия железнодорожной станции рядом с местом падения) упал 7 октября 2008 года в Нубийской пустыне. Всего в этом районе было собрано 600 фрагментов метеорита.
Новое исследование этих фрагментов показало, что, возможно, метеорит откололся от гигантского астероида размером примерно с карликовую планету Церера, самый большой объект в поясе астероидов.
Как и 4,6% метеоритов, упавших на Землю, Альмахата Ситта состоит из материала, известного как углеродистый хондрит. Эти черные камни содержат органические соединения, а также различные минералы и воду.
Команда проанализировала под микроскопом крошечный образец метеорита весом в 50 миллиграммов и обнаружила, что он имеет уникальный состав.
Метеорит содержит необычный набор минералов, которые образуются при «промежуточных» температурах и давлениях (выше, чем у типичного астероида, но ниже, чем внутри планеты). В частности, одному минералу, амфиболу, для создания требуется продолжительное воздействие воды.
Амфибол достаточно распространен на Земле, но лишь однажды его следы были обнаружены в метеорите, известном как Альенде — крупнейшем углеродистом хондрите из когда-либо обнаруженных, упавшем в Мексике в 1969 году.
Высокое содержание амфибола в Альмахата Ситта предполагает, что фрагмент откололся от родительского астероида, который раньше никогда не оставлял свои следы в виде метеоритов на Земле.
И образцы, полученные с астероидов Рюгу и Бенну японскими зондами Hayabusa2 и NASA OSIRIS-REx, соответственно, скорее всего содержат много минералов космических пород, которые редко встречаются в метеоритах, пишут исследователи.
Возможно, некоторые типы углеродистого хондрита просто не выдерживают погружения в атмосферу, и это мешает ученым в изучении хондрита, который может быть более распространен в космосе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доказательством тому является метеор, взорвавшийся над Суданом в 2008 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)