Источник материала: Хартия'97

Быть белорусом теперь модно 31.12.2020, 15:44

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Фото: «Фотографы против»

Топ причин, по которым мы можем гордиться собой.

2020 для многих стал настоящим испытанием, но kyky.org нашел десять причин, чтобы порадоваться уходящему году и поднять бокал шампанского.

Вы живы и не в тюрьме

Наверное, это лучшее, что могло с вами в принципе произойти. Если вы читаете этот текст, вы или уже перенесли COVID-19, либо еще не болели, но факт остается фактом – вы живы. А это наивысшая ценность и радость в этом непростом году. И если у вас есть доступ к интернету, вы уже или еще на свободе. Это же отличная новость!

Вы стали участником исторических событий

То, что сегодня происходит в Беларуси – уникальное для нашей истории явление. Таких масштабных протестов, взаимовыручки и отстаивания своих прав и свобод в Беларуси не было никогда. Представляете, через 20 лет об это будут писать в учебниках и снимать кино, а вы будете рассказывать своим внукам, как все было на самом деле. Потому что их дедушка или бабушка, как и сотни тысяч других беларусов, настоящий герой.



Фото: «Фотографы против»

Вы наблюдали рождение новой нации

Как бы цинично это ни звучало, но, несмотря на фальсификацию выборов и волну насилия, именно эти события стали катализатором возрождения национальной идентичности. Вы помните летние митинги, когда возле стелы было несколько сотен тысяч людей?! Беларусы доказали всему миру и самим себе, что они – самые невероятные. Но главное – появилось понимание, что мы не придаток России или Польши. Беларусь – отдельная гордая и независимая страна со своим уникальным культурным кодом, языком и флагом.

В Беларуси самые потрясающе смелые женщины

2020-й наглядно показал, что беларуски рождены не для того, чтобы варить борщ. Они могут и государством управлять, и революции делать. Колесникова, Багинская, Хижинкова и многие другие – из таких людей гвозди бы делать.

Такой взаимовыручки и сплочения не было никогда

Фраза «беларус беларусу беларус» сегодня зазвучала гордо. Мы проявили себя как отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь близкому. Мы научились самоорганизации. Вы только вспомните волонтерское движение, когда весной случился COVID-19. Лагерь волонтеров под стенами Окрестина, где помимо еды и поддержки люди бесплатно могли получить помощь адвокатов, медиков, психологов. А наши дворовые инициативы? Чего стоит только одна Площадь перемен!



Площадь Перемен. Фото: tut.by

Новые знакомства, в том числе с соседями

Если раньше многие жили по принципу «моя хата с краю – ничего и никого не знаю», то сплочение и взаимовыручка в этом году наверняка подарили вам много новых друзей, а возможно, и возлюбленных. И эти люди, с большой долей вероятности, останутся с вами на долгие годы, ведь у вас общие ценности и идеи. Люди, наконец, вышли из квартир и стали общаться, угощая друг друга плюшками и чаем с малиновым вареньем.

Скорее всего, 2020-й развил у вас прекрасное чувство юмора

Если у вас не было чувства юмора, оно должно было прорезаться вместе с сарказмом – перед нами развернули целый стендап! Вы только вспомните диалоги с Майком и Ником про крепкого орешка, забег с автоматом без рожка, Николая в экипировке, Эйсмонт с «Массандрой», в конце концов. Даже трусы Навального в этом контексте немного проигрывают. Да и стрит-арт в виде плакатов и граффити на улицах беларуских городов – это лучше любой Монстрации и мощнее любого Burning Man’a.

Вы стали заметно лучше разбираться в технологиях

Когда интернет в Беларуси закончился, граждане были вынуждены самостоятельно его добывать через VPN и обходить блокировки. Многие именно в этом году узнали, что телеграм – это не телеграф. Хотя мессенджер и использовался, как телеграф – в 1917-м при штурме Зимнего.

Вы перестали быть аполитичны

До 2020 года лишь небольшая часть беларусов интересовалась политикой, потому что политики в стране не было. Когда один человек 26 лет находится у власти и вытворяет такое, что Трампу или Волочковой и не снилось, какой смысл разбираться в этих нелогичных словах и поступках? После августа 2020 года мы, наконец, осознали, сколько нам стоило молчание и аполитичность все эти годы. Аполитичного беларуса больше не существует в природе.



Фото: «Фотографы против»

Вы стали сильнее и выносливее

Многие в этом году больше обычного гуляли на свежем воздухе, а некоторые – гоняли во всю мощь. Поэтому, скорее всего, вы стали более выносливы физически и стройнее. В принципе, прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению кровообращения и настроения.

Теперь беларусом быть модно

Если раньше на Западе мало кто знал, где находится Беларусь, то сегодня весь мир пристально наблюдает за событиями в нашей стране. Все хотят быть немного беларусами – даже Байден. Мы стали чертовски популярной нацией, потому что ценой собственного комфорта, свободы и даже жизней отстаиваем ценности демократии. Никто не вправе воровать наши голоса. Никто не вправе чинить беззаконие и насилие. Мы за мир, достоинство и любовь. С Новым годом!

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