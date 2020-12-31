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В Миннеаполисе возобновились протесты из-за очередного убийства полицейским человека
Источник материала: ОНТ
В американском Миннеаполисе начались протесты после очередного убийства полицейским человека.
Всё произошло во время проверки на дорогах. Полицейские остановили для досмотра автомобиль. Водителя подозревали в неких противоправных действиях на заправке. В результате завязалась перестрелка. Мужчина, управлявший машиной, получил смертельное ранение.
Напомним, полгода назад именно в Миннеаполисе полицейские убили темнокожего жителя Джорджа Флойда. Это спровоцировало волну массовых протестов и беспорядков по всей стране.
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В американском Миннеаполисе начались протесты после очередного убийства полицейским человека. Всё произошло во время проверки на дорогах. Полицейские...
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