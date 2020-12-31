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Базовая величина с 1 января увеличится до 29 рублей
Источник материала: ОНТ
С 1 января 2021 года размер базовой величины в Беларуси увеличится до 29 белорусских рублей. Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров от декабря 2020 года № 783, сообщает БЕЛТА.
В данный момент размер базовой величины составляет 27 рублей. Таким образом базовая величина увеличится на 2 рубля.
Напомним, от базовой величины зависит размер некоторых налогов и сборов, штрафов и пособий, стипендий, пособий по безработице.
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С 1 января 2021 года размер базовой величины в Беларуси увеличится до 29 белорусских рублей. Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров от декабря 2020...
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