Базовая величина с 1 января увеличится до 29 рублей

Источник материала: ОНТ

С 1 января 2021 года размер базовой величины в Беларуси увеличится до 29 белорусских рублей. Такое решение закреплено в постановлении Совета Министров от декабря 2020 года № 783, сообщает БЕЛТА.

В данный момент размер базовой величины составляет 27 рублей. Таким образом базовая величина увеличится на 2 рубля.

Напомним, от базовой величины зависит размер некоторых налогов и сборов, штрафов и пособий, стипендий, пособий по безработице.

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