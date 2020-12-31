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Словацкий хоккеист Здено Хара перешёл в «Вашингтон»

31.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Словацкий хоккеист Здено Хара перешёл в «Вашингтон»

Один из самых известных хоккеистов НХЛ, словацкий защитник Здено Хара покинул «Бостон» и перешёл в «Вашингтон».

Соглашение рассчитано на один сезон. 43-летний игрок обороны провёл в Бостоне 14 сезонов, в каждом из которых был капитаном команды. В 2011-м году вместе с «Бостон Брюинз» он выиграл Кубок Стэнли. Всего в Национальной хоккейной лиге Здено Хара провёл 23 сезона, вышел на лёд более полутора тысяч раз, забросив 205 шайб и оформив 451 голевую передачу. Кстати, словацкий защитник является самым высоким игроком в истории НХЛ (его рост – 206 сантиметров).

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Один из самых известных хоккеистов НХЛ, словацкий защитник Здено Хара покинул «Бостон» и перешёл в «Вашингтон». Соглашение рассчитано на один сезон. 43-летний игрок...
 
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