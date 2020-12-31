Продолжается чемпионат Испании по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» не смог приблизиться к лидирующему в таблице «Атлетико».

Команда Зинедина Зидана сыграла вничью с «Эльче» – 1:1. На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Реала» Лука Модрич. Но во втором тайме футболисты «Эльче» сумели отыграться. На 52-й минуте с пенальти отличился хавбек Фидель Чавес. В турнирной таблице «Реал» идёт на втором месте, у команды – 33 очка. 35 баллов и две игры в запасе у «Атлетико».

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