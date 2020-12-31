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Продолжается чемпионат Испании по футболу

31.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат Испании по футболу

В чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» не смог приблизиться к лидирующему в таблице «Атлетико».

Команда Зинедина Зидана сыграла вничью с «Эльче» – 1:1. На 20-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Реала» Лука Модрич. Но во втором тайме футболисты «Эльче» сумели отыграться.  На 52-й минуте с пенальти отличился хавбек Фидель Чавес. В турнирной таблице «Реал» идёт на втором месте, у команды – 33 очка. 35 баллов и две игры в запасе у «Атлетико».

 

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В чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» не смог приблизиться к лидирующему в таблице «Атлетико». Команда Зинедина Зидана сыграла вничью с «Эльче» – 1:1....
 
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