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Определены пары полуфиналистов Кубка Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Определены пары «финала четырёх» 30-го Кубка Беларуси по мини-футболу.
Матчи пройдут на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец». 8 января «Столица» сыграет с гомельским клубом БЧ. Во втором полуфинале минский клуб «Охрана-Динамо» будет соперничать с ещё одной гомельской командой – ВРЗ. Решающий поединок состоится 9 января. Самая успешная команда турнира – минский «Дорожник», который становился обладателем Кубка страны семь раз.
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Определены пары «финала четырёх» 30-го Кубка Беларуси по мини-футболу. Матчи пройдут на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец». 8 января «Столица» сыграет...
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