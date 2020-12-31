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Определены пары полуфиналистов Кубка Беларуси по мини-футболу

31.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определены пары полуфиналистов Кубка Беларуси по мини-футболу

Определены пары «финала четырёх» 30-го Кубка Беларуси по мини-футболу.

Матчи пройдут на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец». 8 января «Столица» сыграет с гомельским клубом БЧ. Во втором полуфинале минский клуб «Охрана-Динамо» будет соперничать с ещё одной гомельской командой – ВРЗ. Решающий поединок состоится 9 января. Самая успешная команда турнира – минский «Дорожник», который становился обладателем Кубка страны семь раз.

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Определены пары «финала четырёх» 30-го Кубка Беларуси по мини-футболу. Матчи пройдут на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец». 8 января «Столица» сыграет...
 
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