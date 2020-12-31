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В Австралии спасли моряка, который выпал из лодки и несколько часов держался за маяк
Источник материала: ОНТ
В Австралии был спасен 64-летний моряк Дэвид Симпсон, из-за сильной волны выпавший из лодки. Мужчина в течение нескольких часов держался за лестницу маяка. Об этом
Судно без людей с работающим двигателей и псом на борту позже было обнаружено другим моряком, который сообщил об этом властям.
Тем временем Симпсон пытался привлечь к себе внимание. Мужчина снял шорты и размахивал ими. Моряк допускает, что некоторые могли именно поэтому проплыть мимо, так как он был голый.
Через три часа Дэвида нашли – его заметили с вертолета в 2,5 км от судна.
Фото: twitter / lifesavingqld
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В Австралии был спасен 64-летний моряк Дэвид Симпсон, из-за сильной волны выпавший из лодки. Мужчина в течение нескольких часов держался за лестницу маяка. Об этом...
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