В Австралии спасли моряка, который выпал из лодки и несколько часов держался за маяк

Источник материала: ОНТ

В Австралии был спасен 64-летний моряк Дэвид Симпсон, из-за сильной волны выпавший из лодки. Мужчина в течение нескольких часов держался за лестницу маяка. Об этом рассказывает CNN.

Судно без людей с работающим двигателей и псом на борту позже было обнаружено другим моряком, который сообщил об этом властям.

Тем временем Симпсон пытался привлечь к себе внимание. Мужчина снял шорты и размахивал ими. Моряк допускает, что некоторые могли именно поэтому проплыть мимо, так как он был голый.

Через три часа Дэвида нашли – его заметили с вертолета в 2,5 км от судна.

Фото: twitter / lifesavingqld

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