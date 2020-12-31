Источник материала: ОНТ

В Греции произошли беспорядки из-за продления режима жесткого карантина до 6 января.

На протест вышли жители городка Аспропиргос недалеко от Афин. Поначалу акция была мирной. Но затем участники начали бросать в полицию камни и коктейли Молотова. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

ФОТО: © Sputnik / Димитра Триадафилу

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram