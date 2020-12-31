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В Греции произошли беспорядки из-за продления режима жесткого карантина
Источник материала: ОНТ
В Греции произошли беспорядки из-за продления режима жесткого карантина до 6 января.
На протест вышли жители городка Аспропиргос недалеко от Афин. Поначалу акция была мирной. Но затем участники начали бросать в полицию камни и коктейли Молотова. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
ФОТО: © Sputnik / Димитра Триадафилу
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В Греции произошли беспорядки из-за продления режима жесткого карантина до 6 января. На протест вышли жители городка Аспропиргос недалеко от Афин. Поначалу акция...
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