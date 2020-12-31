Криштиану Роналду рассказал о своей футбольной мечте

Источник материала: ОНТ

Португальский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признался, что его главной мечтой остается победа на чемпионате мира в составе национальной сборной. Об этом информирует Marca.

Футболист подчеркнул, что сборная Португалии, которую он возглавляет в качестве капитана, стала чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Роналду не может останавливаться на достигнутом.

Ближайший чемпионат мира по футболу намечен на 2022 год, он должен пройти в Катаре. Роналду к этому времени будет уже 37 лет.

Фото: Global Look Press/Lapresse/Fabio Ferrari

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