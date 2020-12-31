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Криштиану Роналду рассказал о своей футбольной мечте
Источник материала: ОНТ
Португальский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признался, что его главной мечтой остается победа на чемпионате мира в составе национальной сборной. Об этом
Футболист подчеркнул, что сборная Португалии, которую он возглавляет в качестве капитана, стала чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Роналду не может останавливаться на достигнутом.
Ближайший чемпионат мира по футболу намечен на 2022 год, он должен пройти в Катаре. Роналду к этому времени будет уже 37 лет.
Фото: Global Look Press/Lapresse/Fabio Ferrari
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Португальский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признался, что его главной мечтой остается победа на чемпионате мира в составе...
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