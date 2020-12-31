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В США партия вакцины от COVID-19 оказалась испорчена
Источник материала: ОНТ
Скандал на фоне пандемии разгорается в США. Там оказалась испорчена партия вакцины.
Когда стали разбираться, выяснилось, около 60 упаковок кто-то достал из холодильника и не поставил обратно. А это более полтысячи доз, которые не получат люди. В ходе проведенного расследования сотрудник медицинского центра признался, что действовал сознательно. США – в лидерах по заболеваемости ковидом. Сегодня в мире число заражений приближается к 83 миллионам.
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Скандал на фоне пандемии разгорается в США. Там оказалась испорчена партия вакцины. Когда стали разбираться, выяснилось, около 60 упаковок кто-то достал из...
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