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Это очень смешно! 11 новогодних семейных фото, когда что-то пошло не так

31.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это очень смешно! 11 новогодних семейных фото, когда что-то пошло не так

Традиция делать семейные новогодние фото давно распространилась по всему миру. И фотографии эти часто выходят ну очень смешными. Смотрите, что мы собрали для вас!



Три эмоции в одном кадре


Новогоднее лебединое озеро

Ой, я моргнул!


Хватит за своим компом торчать, с нами посиди!


Победители в номинации "Новогодний костюм"

Кто-то очень плохо вел себя в этом году


Подарок мой!


Когда забыли заготовленные стихи


Зачем украшать елку? Мы сами елка!


Мама на стиле


Глупый этот ваш праздник

Фото: 4tololo.ru, mainfun.ru

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Традиция делать семейные новогодние фото давно распространилась по всему миру. И фотографии эти часто выходят ну очень смешными. Смотрите, что мы собрали для вас! ...
 
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