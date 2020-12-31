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Это очень смешно! 11 новогодних семейных фото, когда что-то пошло не так
Источник материала: ОНТ
Традиция делать семейные новогодние фото давно распространилась по всему миру. И фотографии эти часто выходят ну очень смешными. Смотрите, что мы собрали для вас!
Фото: 4tololo.ru, mainfun.ru
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Традиция делать семейные новогодние фото давно распространилась по всему миру. И фотографии эти часто выходят ну очень смешными. Смотрите, что мы собрали для вас! ...
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