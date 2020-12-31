Это очень смешно! 11 новогодних семейных фото, когда что-то пошло не так

Источник материала: ОНТ

Традиция делать семейные новогодние фото давно распространилась по всему миру. И фотографии эти часто выходят ну очень смешными. Смотрите, что мы собрали для вас!







Три эмоции в одном кадре



Новогоднее лебединое озеро

Ой, я моргнул!



Хватит за своим компом торчать, с нами посиди!



Победители в номинации "Новогодний костюм"

Кто-то очень плохо вел себя в этом году



Подарок мой!



Когда забыли заготовленные стихи



Зачем украшать елку? Мы сами елка!



Мама на стиле



Глупый этот ваш праздник

Фото: 4tololo.ru, mainfun.ru

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