В Беларуси повышена базовая величина

Базовая величина 1 января 2021 года будет установлена в Беларуси в размере 29 рублей на основании постановления Совета министров № 783 от 30 декабря, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.





С 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей.

Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

В 2019 году базовая величина составляла 25,5 рубля, в 2018-м была на рубль меньше.