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В Беларуси повышена базовая величина

31.12.2020 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Базовая величина 1 января 2021 года будет установлена в Беларуси в размере 29 рублей на основании постановления Совета министров № 783 от 30 декабря, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси повышена базовая величина

С 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей.

Данный показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

В 2019 году базовая величина составляла 25,5 рубля, в 2018-м была на рубль меньше.

 
 
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Базовая величина 1 января 2021 года будет установлена в Беларуси в размере 29 рублей на основании постановления Совета министров № 783 от 30 декабря, сообщается на...
 
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