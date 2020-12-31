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Лукашенко утверждает, что лишь он не пьет на Новый год

31.12.2020 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам Александра Лукашенко, на новый год пьют абсолютно все, кроме него.

Лукашенко утверждает, что лишь он не пьет на Новый год
Фото president.gov.by носит иллюстративный характер

«Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий», — заявил сегодня Лукашенко.

Он заверил, что это не пиар и всегда в главные праздничные дни находится на посту.

«Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу», — добавил он.

По словам Лукашенко, оно записывалось в необычном формате, и ему интересно, что получилось в итоге.

 
 
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По словам Александра Лукашенко, на новый год пьют абсолютно все, кроме него.
 
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