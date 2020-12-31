Мы поверили в себя, мы объединились, мы обрели надежду на перемены к лучшему. Но мы не победили.





Это был год мучительный и восхитительный одновременно. Мы плакали и радовались, проклинали и пели, молчали, сжав зубы от гнева, в цепях солидарности и кричали во все горло на маршах протеста «Уходи!», «Жыве Беларусь!»





Мы многое сделали в минувшем году. Но главного все-таки не сделали. Мы сами стали свободными, но наша Беларусь по-прежнему не свободна. А, значит, все понимают планы на 2021-й.





Надеяться нам не на кого — только на самих себя, на Бога и немножко – на удачу!





Берегите себя! Берегите любимых!





Помните, что добро обязательно побеждает зло и на этом держится мир!





Сила не в силе, сила – в правде!





С Новым годом! С новыми шансами! С новыми возможностями!





И давайте не будем забывать о тех, кто пожертвовал собой ради нашей свободы! Даже сквозь тюремные стены они почувствуют нашу любовь, уважение и поддержку! Вместе мы победим!





Дед Мороз - на нашей стороне!





Ваши партизаны.



