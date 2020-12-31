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С Новым годом! С новыми шансами!

31.12.2020 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это был прекрасный и тяжелый год.

С Новым годом! С новыми шансами!
Мы поверили в себя, мы объединились, мы обрели надежду на перемены к лучшему. Но мы не победили. 

Это был год мучительный и восхитительный одновременно. Мы плакали и радовались, проклинали и пели, молчали, сжав зубы от гнева, в цепях солидарности и кричали во все горло на маршах протеста «Уходи!», «Жыве Беларусь!»

Мы многое сделали в минувшем году. Но главного все-таки не сделали. Мы сами стали свободными, но наша Беларусь по-прежнему не свободна. А, значит, все понимают планы на 2021-й. 

Надеяться нам не на кого — только на самих себя, на Бога и немножко – на удачу!

Берегите себя!  Берегите любимых! 

Помните, что добро обязательно побеждает зло и на этом держится мир!

Сила не в силе, сила – в правде! 

С Новым годом! С новыми шансами! С новыми возможностями!  

И давайте не будем забывать о тех, кто пожертвовал собой ради нашей свободы! Даже  сквозь тюремные стены они почувствуют нашу любовь, уважение и поддержку!  Вместе мы победим!

Дед Мороз - на нашей стороне! 

Ваши партизаны.  
   
 
 
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