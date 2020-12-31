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Дальнобойщик пытался угнать милицейскую машину. Очень странная история под Браславом

31.12.2020 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

30 декабря, примерно 22:00. В Браславский РОВД поступает сообщение о том, что возле агрогородка Слободка попал в аварию большегруз. На место происшествия отправляется экипаж ГАИ. Прибыв на помощь, инспекторы обнаружили, что водитель фуры при развороте кабиной съехал в кювет и самостоятельно выехать уже не может. Сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП, а также вызвали тягач, который должен был помочь вытянуть автопоезд. Но вдруг начались странные вещи.

— На выручку дальнобойщику приехал трактор местного ДРСУ. Вытащив Volvo, водитель «Амкодора» уехал, а милиционеры предложили попавшему в неприятную историю мужчине проехать вперед в сопровождении инспекторов, чтобы была возможность развернуться. Тот согласился и проследовал за экипажем, — рассказали в УВД Витебской области.

В какой-то момент фура резко стала набирать скорость и обогнала патрульную машину.

— Через некоторое время милиционеры вновь увидели большегруз, который успел столкнуться все с тем же трактором. Подъехав к месту ДТП, один из милиционеров отправился на помощь к водителю «Амкодора». Другой инспектор подбежал к кабине фуры. Открыв ее, он увидел, что там никого нет, — добавили в УВД.

Сообщается, что в этот момент водитель Volvo проник в салон служебной машины и предпринял попытку завладеть ею.

26-летний мужчина задержан. Следователями дается правовая оценка его действиям.

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30 декабря, примерно 22:00. В Браславский РОВД поступает сообщение о том, что возле агрогородка Слободка попал в аварию большегруз. На место происшествия отправляется...
 
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