Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это надолго". Почему не стоит покупать сладкие подарки детям

Сколько конфет можно в день ребенку? Как отбиться от шоколадных подарков, которые принесли бабушки и дедушки? Какие нездоровые и неправильные шаблоны поведения навязываются через безобидный кулек со сладостями?

Почему давно пора заменить сладкие подарки на более здоровую, но неочевидную альтернативу? И почему лучше отказаться от сладкого в качестве подарка не только на Новый год, но и на любой другой праздник, об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.

2:45 Как шоколадные подарки влияют на детей

4:00 Сколько конфет в день можно съедать ребенку

5:00 В чем опасность сладких подарков с точки зрения психологии

6:10 О том, почему важно спросить себя: "почему мне так хочется покупать ребенку сладости?"

7:30 "Сладкий подарок — это счастье" и другие шаблоны, которые передаются детям от взрослых

8:45 Делать ли новогодний подарок из полезных сладостей?

12:35 Как во время праздников сместить фокус с еды и конфет на другое

17:30 Что же делать со сладким, которое подарят родственники, в детском саду/школе?

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