Невзоров: «Я бы революционный потенциал России оценил был примерно в одну сотую от белорусского»

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Публицист — о настроениях россиян и кошмарной безнадеге, которую удалось смастерить Путину.

— И возникает вопрос, а вообще до какой степени можно рассчитывать на революцию в 2021 году? — рассуждает Александр Невзоров в эфире Эха Москвы . — Ну, надеяться-то, конечно, можно, но я никому не рекомендую, что называется раскатывать губу.

Забавна реакция всех на это слово. Патриоты обычно начинают кричать, что ах, страна третью революцию не перенесет. При чем здесь вообще страна? Это они не перенесут, потому что они и есть тот самый гной, который нормальная революция удаляет. Но это гной государственный. Говорящий гной – это любопытное явление. Но ни один хороший хирург, как ты знаешь, как правило, мнение гноя не спрашивает.

Дело в том, что о непереносимости революции обычно говорят те люди, которые ставят знак равенства между своим благополучием и понятием «страна». То есть на данный момент истерика напрасна, и революция – это галлюцинация. И я бы революционный потенциал России оценил был примерно в одну сотую от белорусского и примерно в одну миллионную от украинского, и это ничто.

Эти удивительные русские готовы терпеть всё, лишь бы им не мешали платить ипотеку и унижаться перед чиновниками разного уровня. То есть революционный потенциал на данный момент в России абсолютно ничтожен. И, к сожалению, никакой революции не ожидается.

Есть революционные настроения, но совсем не в той концентрации, в какой хотелось бы, и которая была бы опасна для режима. Потому что Путину удалось смастерить самую кошмарную безнадегу, самую виртуозную безнадегу, пожалуй, за последнее столетие. И под каждым бумажным стаканчиком теперь прячется либо гвардеец, либо эфэсбэшник, либо кто-нибудь еще подобный.