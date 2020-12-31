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Невзоров: «Я бы революционный потенциал России оценил был примерно в одну сотую от белорусского»
31.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Публицист — о настроениях россиян и кошмарной безнадеге, которую удалось смастерить Путину.
— И возникает вопрос, а вообще до какой степени можно рассчитывать на революцию в 2021 году? — рассуждает Александр Невзоров в эфире
Забавна реакция всех на это слово. Патриоты обычно начинают кричать, что ах, страна третью революцию не перенесет. При чем здесь вообще страна? Это они не перенесут, потому что они и есть тот самый гной, который нормальная революция удаляет. Но это гной государственный. Говорящий гной – это любопытное явление. Но ни один хороший хирург, как ты знаешь, как правило, мнение гноя не спрашивает.
Дело в том, что о непереносимости революции обычно говорят те люди, которые ставят знак равенства между своим благополучием и понятием «страна». То есть на данный момент истерика напрасна, и революция – это галлюцинация. И я бы революционный потенциал России оценил был примерно в одну сотую от белорусского и примерно в одну миллионную от украинского, и это ничто.
Эти удивительные русские готовы терпеть всё, лишь бы им не мешали платить ипотеку и унижаться перед чиновниками разного уровня. То есть революционный потенциал на данный момент в России абсолютно ничтожен. И, к сожалению, никакой революции не ожидается.
Есть революционные настроения, но совсем не в той концентрации, в какой хотелось бы, и которая была бы опасна для режима. Потому что Путину удалось смастерить самую кошмарную безнадегу, самую виртуозную безнадегу, пожалуй, за последнее столетие. И под каждым бумажным стаканчиком теперь прячется либо гвардеец, либо эфэсбэшник, либо кто-нибудь еще подобный.
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Публицист — о настроениях россиян и кошмарной безнадеге, которую удалось смастерить Путину.
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