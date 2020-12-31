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Японская Aspark начала продажи гиперкара Owl с рекордной разгонной динамикой
Источник материала: Tut.by
Компания Aspark еще шесть лет назад задумала создание самого динамичного в мире дорожного гиперкара. Первый
Эффектная «двухдверка» с клиновидным передком, подъемными дверями и активным задним антикрылом (оно выдвигается по достижении 150 км/ч) представляет собой полноприводный электромобиль длиной около 4,8 м и шириной 1,93 м. Суммарная отдача квартета электромоторов составляет 2012 л.с., максимальный крутящий момент достигает 2000 Нм. Паспортный пробег на одной зарядке литиево-ионной батареи емкостью 64 кВт·ч — 450 км по циклу NEDC.
Создатели Owl декларируют разгон с места до 60 миль в час (97 км/ч) за 1,72 секунды, называя этот показатель рекордом для дорожных машин, причем достигнутый на дорожных же покрышках. Максимальная скорость также впечатляет — 400 км/ч.
В основе купе лежит несущий монокок, изготовленный из углепластика — из него же выполнены и панели кузова. Используется подвеска на двойных поперечных рычагах и тормоза с карбон-керамическими дисками.
Всего Aspark выпустит 50 единиц «Совы», причем контрактной сборкой машин займется фирма Manifattura Automobili Torino из Италии. Цены на Owl начинаются от 2,9 миллиона евро.
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