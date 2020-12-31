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За год внешний госдолг Беларуси вырос на четверть

31.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

За год внешний госдолг Беларуси вырос на четверть

  • 31.12.2020, 17:30
За год внешний госдолг Беларуси вырос на четверть

Внутренний госдолг также значительно увеличился.

Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд рублей.

Или на 25,6%, и по состоянию на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей, или 36,2% к ВВП, сообщает naviny.media со ссылкой на Министерство финансов.

При этом внешний госдолг по состоянию на 1 декабря составил 18,2 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,0 млрд долларов, или на 5,9%.

На погашение внешнего госдолга в январе-ноябре направлено 1 млрд 467,9 млн долларов США: 655,1 млн долларов – правительству и банкам Российской Федерации; 430,3 млн долларов – банкам Китая; 264,8 млн долларов – ЕФСР; 112,3 млн долларов – МБРР; 2,8 млн долларов – ЕБРР ; 2,6 млн долларов – товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 декабря 2020 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд рублей, или на 7,4%.

В 2020 году Беларусь должна была направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей, на погашение основного долга – 6 млрд. Более 85% расходов связаны с выплатами в пользу России, Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Платежи по госдолгу в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение – 4,9 млрд рублей, обслуживание – 3,1 млрд рублей. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021-2023 годы, опубликованных Министерством финансов.

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