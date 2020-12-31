Источник материала: Хартия'97

Белорусские банки готовятся к новой девальвации 31.12.2020, 16:38

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Насыщение банковской системы рублями может обрушить курс национальной валюты.

Ограничения Нацбанка убивают рынок потребительского кредитования. Белорусы больше возвращают банкам, чем берут у них взаймы. Как это связано с девальвацией?

В конце августа НБРБ ограничил предоставление рублевой ликвидности банковской системе, пишут banki24.by .

С тех пор временный запрет на выдачу кредитов овернайт неоднократно продлялся. В последний раз дедлайн был установлен по 19 января 2021 года.

Власти боятся, что насыщение банковской системы рублями разрушит и без того хрупкую стабилизацию, которая пришла на финансовый рынок после августовских событий.

Опросы Нацбанка и независимых исследовательских структур показывают, что у белорусов сохраняются высокие инфляционные ожидания. Сохранение высоких инфляционных ожиданий отражается в ставках по депозитам и кредитам.

Ставки по рублевым вкладам для физлиц сейчас достигают 20,5% годовых, по рублевым потребкредитам населению — 35–39%. Такие ставки по кредитам указывают на то, что банки страхуются от рисков новой девальвации белорусского рубля.

Ведь из кризиса 2020 года белорусская экономика выходит в крайне ослабленном состоянии. Суверенный рейтинг Беларуси на уровне «В» с негативным прогнозом от Fitch и S&P говорит сам за себя. Сейчас даже у воюющей Украины ситуация с прогнозом рейтинга лучше, чем у Беларуси.

В связи с этим вполне закономерным выглядит снижение долга по кредитам на потребительские нужды.

По информации Нацбанка эта задолженность белорусов сокращается уже 3 месяца подряд. Иными словами, белорусы погашают больше кредитов, чем им выдают банки.

Если на 1 сентября долг по кредитам на потребнужды составлял 5,884 млрд BYN, то на 1 октября он упал до 5,789 млрд BYN, на 1 ноября — до 5,668 млрд BYN, на 1 декабря — до 5,589 млрд BYN. Потребкредиты населению более 10 лет подряд выдаются только в белорусских рублях.

Поэтому в 2020 году задолженность физлиц номинирована исключительно в национальной валюте. Снижение долга наблюдается по всем регионам. Так, в Минске задолженность по потребкредитам на 1 декабря опустилась до 1,455 млрд BYN (против 1,511 млрд BYN на 1 сентября).

В Брестской области белорусы задолжали банкам 684,8 млн BYN, в Витебской — 638,2 млн BYN, в Гомельской — 751,6 млн BYN, в Гродненской — 513,8 млн BYN, в Минской — 952,9 млн BYN, в Могилевской — 592,1 млн BYN.

Просрочка по потребительским кредитам остается довольно низкой. На 1 октября она составила 53,3 млн BYN (против 34,6 млн BYN годом ранее). В относительном выражении токсичные потребкредиты достигли 0,95% от всей массы таких займов.

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