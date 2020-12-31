Источник материала: UDF



Фото: БАЖ

«Вину в предъявленном обвинении Сергей Гордиевич не признал. Он готов бороться и доказывать свою невиновность», - рассказала адвокат Ольга Аксютик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисту сайта» Первый регион предъявлено обвинение по статье оскорбление президента» Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после переведен под домашний арест.

22 декабрябыл задержан на 72 часа, а после к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.Сейчас под домашним арестом Сергей Гордиевич не может пользоваться телефоном и интернетом: таким образом он фактически лишен возможности заниматься журналистской деятельностью и обеспечивать семью.