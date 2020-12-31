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Журналисту сайта» Первый регион предъявлено обвинение по статье оскорбление президента»

31.12.2020 17:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналисту сайта» Первый регион предъявлено обвинение по статье оскорбление президента»
Фото: БАЖ
31 декабря стало известно, что дрогичинскому корреспонденту «Первого региона» Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Крымнального кодекса РБ («оскорбление президента Республики Беларусь»), сообщает БАЖ.

22 декабря Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас под домашним арестом Сергей Гордиевич не может пользоваться телефоном и интернетом: таким образом он фактически лишен возможности заниматься журналистской деятельностью и обеспечивать семью.

«Вину в предъявленном обвинении Сергей Гордиевич не признал. Он готов бороться и доказывать свою невиновность», - рассказала адвокат Ольга Аксютик.
 
 
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Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после переведен под домашний арест.
 
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