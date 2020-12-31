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Журналисту сайта» Первый регион предъявлено обвинение по статье оскорбление президента»
Источник материала: UDF
Фото: БАЖ
22 декабря Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас под домашним арестом Сергей Гордиевич не может пользоваться телефоном и интернетом: таким образом он фактически лишен возможности заниматься журналистской деятельностью и обеспечивать семью.
«Вину в предъявленном обвинении Сергей Гордиевич не признал. Он готов бороться и доказывать свою невиновность», - рассказала адвокат Ольга Аксютик.
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Сергей Гордиевич был задержан на 72 часа, а после переведен под домашний арест.
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